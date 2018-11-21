У Середземному морі звільнили корабель з українським екіпажем [ Редактировать ]
У Середземному морі звільнили корабель з українським екіпажем, яке захопили мігранти.
Троє наших співвітчизників у безпеці - про це повідомили в МЗС.
Нагадаємо, минулого тижня торговельне судно врятувало близько сотні біженців, які дрейфували на човні. Коли нелегали дізналися, що баржа прямує до Лівії, взяли в заручники кількох моряків і зажадали від капітана змінити курс на Італію.
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