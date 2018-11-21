У США оприлюднили кандидатуру очільника "Інтерполу" [ Редактировать ]
Кандидат від Росії програв вибори президента "Інтерполу". Новим керівником організації став представник Південної Кореї - Кім Чон Ян. Його конкурент - ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Росії Олександр Прокопчук програв всі три тури голосування. "Інтерпол" в корейських руках - так прокоментував цю новину глава українського МЗС Павло Клімкін. І подякував колегам з МВС, які працювали на сесії в Дубаї.
Новообраного голову вже привітав і очільник МВС України. Арсен Аваков радості не приховує - і не даремно.
За даними українських правоохоронців, Прокопчук - кадровий співробітник російських спецслужб, якого намагалися просунути в президенти "Інтерполу". Тож у разі його обрання, Україна могла б навіть призупинити членство в організації.
Як зазначали у Сенаті США: Москва раз у раз зловживає Інтерполом для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, що призводить до "підриву демократії та зміцнення авторитарного режиму Путіна".
по теме
Сенатори США закликали не призначати головою Інтерполу російського генерала
Не допустити обрання російського генерала новим очільником Інтерполу закликали Білий дім та Генасамблею Інтерполу в Сенаті США. Спільну заяву оприлюднили 4 сенатори від обох партій
Американські копи врятували ведмежа (відео)
Коли ведмежа у пошуках смачненького залізло до контейнеру - важка кришка впала й тваринка опинився у пастці
Выборы главы Интерпола: в США определились с выбором
В США поддерживают кандидата на пост главы Интерпола
Старушка принесла свои наркотики на проверку
В американском штате Флорида старушка принесла врачу метамфетамин на проверку