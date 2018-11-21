Кандидат від Росії програв вибори президента "Інтерполу". Новим керівником організації став представник Південної Кореї - Кім Чон Ян. Його конкурент - ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки Росії Олександр Прокопчук програв всі три тури голосування. "Інтерпол" в корейських руках - так прокоментував цю новину глава українського МЗС Павло Клімкін. І подякував колегам з МВС, які працювали на сесії в Дубаї.

Новообраного голову вже привітав і очільник МВС України. Арсен Аваков радості не приховує - і не даремно.

За даними українських правоохоронців, Прокопчук - кадровий співробітник російських спецслужб, якого намагалися просунути в президенти "Інтерполу". Тож у разі його обрання, Україна могла б навіть призупинити членство в організації.

Як зазначали у Сенаті США: Москва раз у раз зловживає Інтерполом для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, що призводить до "підриву демократії та зміцнення авторитарного режиму Путіна".