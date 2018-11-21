Польща відмовляється підписувати міграційний пакт ООН [ Редактировать ]
Польща відмовляється підписувати міграційний пакт ООН. Про це міністр внутрішніх справ країни Маріуш Блащак заявив в ефірі Польського радіо.
На думку міністра - це не подолає міграційну кризу. Навпаки - призведе лише до погіршення ситуації.
Нагадаємо, нещодавно від участі в міграційному пакті ООН відмовилася Чехія. Раніше таке ж рішення ухвалили Болгарія, США, Угорщина та Австрія.
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