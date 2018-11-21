Жителі Пакистану масово переселяються у печери [ Редактировать ]
Мій дім - моя печера. Жителі Пакистану масово переселяються у помешкання, викопані у схилах пагорбів. Що змусило їх піти на таке і які переваги нового житла - далі в сюжеті.
Гассан Абдал - селище на три тисячі жителів неподалік Ісламабада. Більшість місцевих - мешкає в саморобних гротах, видлубаних у тутешніх пагорбах. Приблизно в таких жили пращури пакистанців кілька століть тому. Але ці печери - сучасні. І невеличке поселення швидко розростається.
"Ми купили це місце, тому що так дешевше. Усе, що ви бачите, ми зробили і розкопали самотужки. Така печера коштує близько сорока тисяч рупій", - пишається Амір Улла Хан, місцевий житель.
До порівняння, придбати квартиру в місті коштує щонайменше вшестеро дорожче. Та це - не єдина перевага.
"Ніщо не можна з цим зрівняти. Якщо ви побудуєте дім із глини, він завалиться, коли піде дощ. А цей - вистоїть. Він витримає і землетрус, і вибух бомби. У ньому не холодно взимку, і не жарко влітку", - запевняє Хаджі Абдул Рашид, член сільської ради.
Печерні помешкання зазвичай складаються з кількох кімнат і веранди. Зсередини їх обмазують глиною - це вберігає від зсувів. Меблювання та оздоблення - скромне. Нестачу сонячного світла господарі компенсують електричним. А от сантехніка тут - предмет розкоші.
"Ми живемо тут переважно влітку. Ці печери слугують і як житло, і як місце зберігання наших речей та збіжжя", - говорить Мухаммед Сохайл, місцевий житель.
Зростання популярності печерних осель надихає забудовників. Невдовзі в країні планують спорудити цілий підземний житловий комплекс, який прийматиме тисячі прочан на релігійні свята.
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