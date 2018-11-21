Интерпол выбрал президента [ Редактировать ]
Новым президентом Интерпола избрали южнокорейца Ким Чон Яна (Kim Jong Yang), сообщает Интерпол в Twitter.
"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний срок)", - говорится в сообщении.
Срок его полномочий составит два года.
Ранее Ким Чон Ян был исполняющим обязанности руководителя организации.
Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.
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