Новым президентом Интерпола избрали южнокорейца Ким Чон Яна (Kim Jong Yang), сообщает Интерпол в Twitter.

"Ким Чон Ян из республики Корея был избран президентом Интерпола (2-летний срок)", - говорится в сообщении.

Срок его полномочий составит два года.

Ранее Ким Чон Ян был исполняющим обязанности руководителя организации.

Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.