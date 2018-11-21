С 12 по 18 ноября в Харькове прошел Чемпионат Украины по боксу среди мужчин. В течение пяти дней сильнейшие боксеры нашей страны боролись за главные награды и престижный титул чемпиона Украины 2018 года.

По результатам соревнований абсолютное первенство в командном зачете заняла команда Харьковской области, в итоге получила 10 наград. Это, в свою очередь, стало абсолютным рекордом по добытым медалям за все годы проведения чемпионатов Украины. Одними из самых многообещающих участников соревнований стали сотрудники фармацевтической компании "Здоровье" Юрий Шестак, который по итогам чемпионата завоевал золотую медаль в категории до 60 кг и Сергей Горсков - серебрянный призер в категории до 91 кг!

Всеукраинский чемпионат по боксу является одним из важнейших спортивных событий в стране, поскольку именно по его результатам формируется состав Национальной сборной Украины, который будет представлять нашу страну на официальных квалификационных стартах на Олимпийские игры 2020. Напомним, именно в 2019 году состоится

лицензионный чемпионат мира, а также ряд лицензионных стартов на Игры Токио - 2020. В свете этого на Юрия Шестака возлагаются особые надежды. Харьковский боксер стал известен всей стране после своей славной победы на чемпионате Европы, который состоялся летом 2017 г. в харьковском Дворце спорта "Локомотив".

И в январе 2018 г. подтвердил свой статус, когда успешно дебютировал в немецком боксерском чемпионате Бундеслиге в составе команды БСК "Ганновер" при спонсорском участии компании "Здоровье". Сергей Горсков признан лучшим спортсменом Харьковской области в марте 2018 года. Экспертная комиссия приняла такое решение, основываясь на результате успешного выступления Горскова на чемпионате Европы среди боксёров не старше двадцати двух лет, который проходил в Румынии. В то время как Харьков показывал высокий уровень украинских боксеров, в столице Румынии, Бухаресте, проходил чемпионат мира по борьбе среди молодежи, на котором украинки завоевали 3 бронзовых и 1 серебряную медали. Представительница вольного стиля, сотрудница компании "Здоровье" Илона Прокопевнюк красиво боролась в категории до 62 кг и завоевала серебряную медаль!

На счету у Илоны множество оглушительных побед. Так, в июле в Стамбуле талантливая спортсменка вошла в состав украинской сборной, которая заняла первое место в общекомандном зачете рейтингового турнира Ясар Догу по вольной борьбе, и завоевала "золото" в категории 62 кг.

"Поддержка спорта в Украине для компании "Здоровье" является одним из важнейших приоритетов. Мы воплощаем идеи здорового образа жизни, чтобы молодежь занималась спортом, и с этой целью стараемся популяризировать различные виды спорта. Прежде всего, те, которые укрепляют в молодом поколении волю и стремление к победе, формируют готовность работать на результат. Как правило, харьковские спортсмены, которых поддерживает компания "Здоровье", возвращаются не только со всеукраинских, но и с европейских и мировых соревнований с медалями победителей. Для нас их достижения - лучшая награда. Мы гордимся своими целеустремленными и перспективными сотрудниками и желаем им достижения новых вершин и призовых мест!", - прокомментировал результаты прошедших чемпионатов Александр Доровской, председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".