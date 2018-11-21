В среду, 21 ноября, в Днепре возле гостиницы "Рассвет" прорвало трубу. Об этом пишут "Новости Днепра".

В результате горячая вода залила проезжую часть и тротуар на улице Шестой Стрелковой дивизии.

По словам очевидцев, авария произошла ночью. Из-за заморозков на данном участке дороги может образоваться гололед.

Ранее центр Киева "утопал" в кипятке.