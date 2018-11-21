Известный американский актер Роберт Де Ниро расстался с женой. Они с Грейс Хайтауэр прожили 20 лет в браке. Об этом сообщает журнал People с отсылкой на близкий к семье источник.

Роберт Де Ниро ситуацию не комментирует. Актер не любит публично говорить о личной жизни. С Хайтауэр журналистам также пока не удалось пообщаться.

Последний раз пара появлялась на публике в июне 2018 года на церемонии награждения премии Тони. В браке у пары появилось двое детей - старший сын 20-летний сын Элиот и 6-летняя дочь Хелен. Также у актера есть еще четверо детей от двух предыдущих браков.

Ранее у пары Де Ниро и Хайтауэр уже были разногласия в браке. Актер в1999 году подавал на развод, но супруги сумели сохранить семью.

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