Роберт Де Ниро разводится после 20 лет брака [ Редактировать ]
Известный американский актер Роберт Де Ниро расстался с женой. Они с Грейс Хайтауэр прожили 20 лет в браке. Об этом сообщает журнал People с отсылкой на близкий к семье источник.
Роберт Де Ниро ситуацию не комментирует. Актер не любит публично говорить о личной жизни. С Хайтауэр журналистам также пока не удалось пообщаться.
Последний раз пара появлялась на публике в июне 2018 года на церемонии награждения премии Тони. В браке у пары появилось двое детей - старший сын 20-летний сын Элиот и 6-летняя дочь Хелен. Также у актера есть еще четверо детей от двух предыдущих браков.
Ранее у пары Де Ниро и Хайтауэр уже были разногласия в браке. Актер в1999 году подавал на развод, но супруги сумели сохранить семью.
Ранее сообщалось, что Светлана Лобода снова оказалась в больнице.
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