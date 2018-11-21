Итальянский дизайнер Роберто Кавалли оскорбил Кьяру Ферраньи, популярного модного блогера, в комментариях под ее фотографией в Instagram.

На снимке 31-летняя Ферраньи позирует в нижнем белье и фотографирует себя в зеркало.

"Ты рекламируешь свой пупок! Кем ты себя возомнила! Ты просто денежная машина! В том, что ты делаешь, нет ни любви, ни искренности", - высказался Кавалли.

Муж Ферраньи, итальянский рэпер Fedez, посмеялся над репликой модельера. "Пожалуйста, скажите, что это фейк", - ответил музыкант на его комментарии.

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