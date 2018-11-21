День достоинства и свободы 2018: яркие фото с Майдана [ Редактировать ]
Фото: Getty Images
21 ноября 2013 года, ровно 5 лет назад, украинцы вышли на мирные протесты за евроинтеграцию. Мирный протест и желание улучшить страну перерос в кровавые события.
Podrobnosti.ua собрали самые яркие фотографии происходящего пять лет назад.
Смотрите также историю Евромайдана.
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