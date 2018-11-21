Как выбрать зонт по знаку зодиака [ Редактировать ]
Каждому знаку зодиака соответствует свой цвет. Благодаря верным сочетаниям даже обыкновенный зонт может обеспечить защиту от негативной энергии, улучшить самочувствие и повысить настроение.
Для Овнов подходит зонт черного, синего, розового или красного цветов. Он вполне может стать повседневным "щитом", так как нейтрализует плохую нергетику, которую могут нести окружающие.
Черный и красный подойдет также и Тельцам, Козерогам и Львам. Такой зонтик направит их мысли в нужное русло и не даст сбиться с толку. Синий же цвет подействует на эти знаки только раздражающе.
Для Близнецов и Рыб лучшим вариантом будет зонт бежевого или коричневого цвета – он подарит им спокойствие и уверенность в правильности принимаемых решений. Однако Овнам и Львам носить такой зонт не рекомендуется – в них он, напротив, поселит беспокойство.
Зеленый цвет – символ плодородия и достатка. Если Рак, Дева или Весы будут прятаться от дождя под таким зонтом – привлекут деньги и семейное счастье. Для Водолея это также вполне комфортный вариант – он почувствует себя в безопасности. Вообще, этот цвет не приносит вреда ни одному из знаков зодиака.
Скорпиону и Стрельцу звезды советуют пользоваться фиолетовым зонтом – он умерит их, вспыльчивость и импульсивность, улучшит самочувствие.
Зонт оранжевого цвета никому не рекомендуется – он может сделать человека нервным и болезненным. А кроме того, притянуть нехорошие знакомства. Желтый цвет – тоже "нервный", он провоцирует плохое настроение.
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