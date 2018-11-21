В среду утром, 21 ноября, в Украине продолжаются акции протеста, которые сопровождаются перекрытием движения транспорта на автодорогах государственного значения в разных областях страны. Об этом сообщается на сайте Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор".

Так, по состоянию на 7:30 в Волынской области была перекрыта автодорога М-19 Доманово-Ковель-Черновцы, км 140+300 (с. Княгининок Луцкого р-на), во Львовской области - автодорога М-06 Киев-Чоп в двух местах: км 500+900 (с. Старый Милятин Бусского р-на) и км 585+900 (с. Розвадов Николаевского р-на).

В Одесской области перекрыта автодорога М-05 Киев-Одесса, км 450+500; в Тернопольской - автодорога М-12 Стрый-Тернополь-Кропивницкий, км 154; в Хмельницкой - автодороги Н-03 Житомир-Черновцы, км 285+432 (с. Смотрич, Камянец-Подольского р-на) и Н-25 Городище - Ровно-Староконстянтинов, км 249+320 (г. Шепетовка).

В Укравтодоре также сообщают о завершении акций протеста в Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях.

В то же время в ведомстве напомнили, что протестующие против установленных тарифов на газоснабжение в г. Смела Черкасской области проводят с 19 ноября свою акцию на км 207 автодороги Н-01 Киев-Знаменка на выезде из Смелы в направлении Знаменки.

Ранее на трассе Киев-Чоп владельцы "евроблях" избили патрульных.