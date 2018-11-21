Сьогодні в Україні - День Гідності та Свободи. Урочисті заходи в столиці тривають від самого ранку - на алеї Героїв Небесної Сотні вшановують пам'ять загиблих активістів. Справи Майдану ГПУ розслідує досі. Кілька з них, зокрема, щодо колишніх бійців "Беркуту", які неправомірно застосовували силу вже розглядає суд.

Репортаж з Інституської, де точилися найзапекліші протистояння Революції Гідності, - далі.

Сьогодні - п'ята річниця від початку Революції Гідності. Саме цього дня на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту щодо рішення влади зупинити курс на євроінтеграцію. Мітинги тривали до кінця лютого. У протистоянні із силовиками загинули понад сто людей, пізніше їх назвали Небесною Сотнею.

Сьогодні полеглих пом'янули молебнем. Сотні людей несли до меморіалу квіти та лампадки. З усієї України приїхали родичі загиблих героїв. Пан Ігор Гурик втратив на Майдані 19-річного сина.

"Часто запитував мене, каже: "тато, я не розумію, чому люди вбивають один одного. Адже ми можемо в діалозі досягати певних мрій. Рідних втрачаємо ми всі, але є різна смерть. А це ж молодий хлопець, син... Я не можу сказати. Кожен день про це думаєш, кожен день згадуєш", - говорить Ігор Гурик, батько загиблого героя Небесної Сотні Романа Гурика.

Володимир Бондарчук був вчителем фізики у гімназії Старокостянтинова. На Майдані стояв із перших днів і загинув героєм - у нього поцілив снайпер біля Жовтневого палацу, коли чоловік виносив поранених.

"Вже далеко від місця, де відбувалися основні події - несучи пораненого, він отримав смертельне поранення. Насправді, час не лікує, просто вчишся з цим жити. І ми мусимо далі боротися і не зупинятися. Тому що якщо те, за що наші рідні віддали свої життя, не відбудеться - все було марно", - наголосив Сергій Бондарчук, син загиблого героя Небесної Сотні Володимира Бондарчука.

На молебень збираються традиційно двічі на рік - у річницю початку Революції і так званої зачистки Майдану.

"Ця офіра, яку люди принесли власним життям, насправді неоціненна. І ми з вдячністю за це мусимо молитися. І ми хочемо молитися. Не просто мусимо, ми хочемо молитися за цих людей", - говорить Антоніна Піпко, заступниця директора музею Революції Гідності.

Урочисті заходи триватимуть до вечора.