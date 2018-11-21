В Італії конфіскували нерухомість мафіозного клану [ Редактировать ]
В Італії з мафіозі розправляються бульдозерами. Римська поліція конфіскувала 8 вілл, незаконно побудованих мафіозним кланом Касамоніка. До кінця року розкішні будівлі збираються знести.
Під час обшуків, в оселях знайшли не тільки золото й коштовності, а й наркотики. В операції взяли участь близько шестисот поліцейських. На місці були також присутні мер Рима Вірджинія Раггі і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.
по теме
В Італії провели спецоперацію з порятунку коня
На півночі Італії пожежники провели спецоперацію з порятунку коня. Він втрапив у вузьку траншею на кладовищі в селищі Ловере
В Італії здали в оренду історичну фортецю
Охочі отримають доступ до фортеці, каплиці, справжньої оглядової вежі, підземелля та внутрішніх садів
Осужденный за связи с мафией преступник захватил заложников
Осужденный за причастность к мафиозной структуре Франческо Амато захватил заложников
Жителі Пакистану масово переселяються у печери
Що змусило їх піти на таке і які переваги нового житла?
У США оприлюднили кандидатуру очільника "Інтерполу"
У Вашингтоні закликають всіх членів відомства, які поважають верховенство права, обрати саме цього кандидата