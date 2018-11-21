В Італії з мафіозі розправляються бульдозерами. Римська поліція конфіскувала 8 вілл, незаконно побудованих мафіозним кланом Касамоніка. До кінця року розкішні будівлі збираються знести.

Під час обшуків, в оселях знайшли не тільки золото й коштовності, а й наркотики. В операції взяли участь близько шестисот поліцейських. На місці були також присутні мер Рима Вірджинія Раггі і міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні.