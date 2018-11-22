Прыщи частая проблема, с которой может столкнуться любой человек. Прежде всего это дискомфорт не только физиологический, но и психологический.

Прыщи или угревая сыпь - это заболевание сальных желез, обособленное закупориванием и воспалением волосяных фолликул, пишет издание "Вести".

Кожа - многофункциональный орган, который покрывает организм человека и отделяет его от внешней среды. Кожа теснейшим образом взаимосвязана со всеми другими органами и системами нашего организма.

Причины появления

Тестостерон - одна из главных причин появления прыщей у подростков. Они отражают происходящую в организме молодых людей гормональную перестройку. Гормоны изменяют состав кожного сала, превращая его из жидкого в плотное и вязкое.

Появление прыщей может напрямую зависеть от характера питания и состояния желудочно-кишечного тракта. Если в рационе много углеводов, но при этом мало аминокислот и полезных жиров, появляется гиперфункция сальных желез. В некоторых случаях коррекция питания позволяет нормализовать секрецию кожного сала и избавиться от акне.

Гиперкератоз - утолщение поверхностного рогового слоя кожи. Утолщение может появиться под влиянием нескольких факторов: гормонального фона, дефицита витамина А, воздействия на кожу вредных химических веществ или механических факторов (например, постоянное трение или давление).

Утолщенные роговые чешуйки вместе с измененным кожным салом закупоривают поры и запускают развитие микробного процесса.

Пропионовые бактерии и подкожные клещи демодекс. Эти микроорганизмы обитают на коже у 60% здоровых людей. Но при гормональной перестройке и снижении иммунитета они становятся активными, а продукты их жизнедеятельности вызывают раздражение, воспаление кожи и прыщи.

Уровень стероидных гормонов повышается в последней фазе менструального цикла, поэтому у большинства женщин появление прыщей бывает связано с месячными. Даже у девушек, не страдающих акне, может выскочить пара прыщиков перед месячными.

Это проявление женской гормональной системы. Если часто беспокоят прыщи в районе рта и подбородка, то следует сходить к гинекологу. Возможно, лечение угревой сыпи следует начать с проверки именно у этого врача.

После долгой зимы организм ослаблен из-за недостатка солнца, долгого пребывания в закрытых помещениях, малоподвижного образа жизни и калорийной еды. Иммунитет снижен, и прыщи тут как тут.

Гормоны изменяют состав кожного сала, превращая его из жидкого в плотное и вязкое. Из-за этого в кожных протоках формируются сальные пробки - комедоны (угри), препятствующие выходу кожного сала наружу.

Гигиена

Уход за проблемной кожей прежде всего предполагает чистоту и аккуратность по отношению к своей коже. Можно заменить полотенце одноразовыми салфетками.

Если нужно замаскировать прыщик - можно использовать антисептические средства в виде карандашей. Ни в коем случае не надо выдавливать прыщи - внешне будет только хуже, а в поры может попасть инфекция. Решение этой проблемы лучше доверить врачу-косметологу.

Ни в коем случае нельзя пользоваться просроченной или некачественной косметикой. Как минимум раз в неделю необходимо протирать спиртовой салфеткой клавиатуру компьютера и мобильный телефон.

Проведите ревизию в косметичке - регулярно меняйте или стирайте с мылом спонжи и кисти. Умывайтесь не чаще 2 раз в день - слишком частое мытье снижает защитный барьер кожи.

К рукам это не относится. Наоборот, касаясь грязными руками лица, можно спровоцировать появление акне. Помните, что лечение угревой сыпи не принесет результатов, если не соблюдать основные правила гигиены.

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