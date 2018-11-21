Фото: uefa.com

Последний тур групповой стадии Лиги наций УЕФА окончательно определил составы корзин для жеребьевки отборочного турнира Евро-2020. Так, 55 национальных сборных распределят по 10 группам: пять по пять команд (группы A-E) и пять по шесть (F-J).

Сборная Украины, триумфовавшая в группе второго по силе дивизиона Лиги наций, попала во вторую корзину. "Сине-желтые" точно не встретятся со сборными Германии, Исландии, Боснии и Герцеговины, Дании, России, Австрии, Уэльса, Чехии и Швеции.

Составы корзин для жеребьевки отборочного турнира Евро-2020:

Корзина №1: Португалия, Швейцария, Нидерланды, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша.

Корзина №2: Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия, Швеция.

Корзина №3: Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Израиль, Болгария, Шотландия.

Корзина №4: Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Грузия, Литва, Словения.

Корзина №5: Армения, Азербайджан, Беларусь, Гибралтар, Казахстан, Косово, Люксембург, Македония, Молдова, Фарерские острова.

Корзина №6: Мальта, Андорра, Латвия, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Жеребьевка турнира состоится 2 декабря в Дублине. Две лучшие команды каждой из групп выйдут в финальную стадию Евро, которая состоится в июне-июле 2020 года.

Отметим, что триумфаторы самого престижного дивизиона А Лиги наций точно попадут в группы с пятью командами в отборе на Евро-2020.