Василий Хмелевский, экс-заместитель руководителя ЦТРС Вооруженных сил Украины, скептически отозвался о Иване Апаршине, которого Анатолий Гриценко называет своим кандидатом на должность Министра обороны Украины.

Эксперт напоминает о довольно сомнительной карьере полковника Ивана Апаршина. Например, базовое военное образование он получил в 80-ых годах в Военной академии им.

Иван Апаршин - кандидат на должность Министра обороны Украины от партии "Гражданская позиция"

М. В. Фрунзе в Москве. А в 2000-ых, после окончания Национальной академии обороны Украины, будучи уже магистром государственного военного управления, почему-то начал работать юрисконсультантом в гражданской фирме - ООО "Стиролоптфармторг" (компания Николая Янковского – доверенного лица Януковича).

Затем Министр обороны Анатолий Гриценко, пригласил его на должность помощника по организационно-аналитическому обеспечению. Однако, карьера Ивана Апаршина пошла вверх в 2010-2011 годах, после прихода к власти Виктора Януковича и его команды - он стал Начальником Управления оборонной политики и политики безопасности Секретариата Кабинета Министров Украины, а в 2011-2014 - заместителем директора Департамента профессиональной экспертизы и начальником Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета Министров Украины времен Николая Азарова, - рассказывает эксперт.

За что режим, который даже плохо скрывал свое стремление разрушить обороноспособность украинской армии, отблагодарил карьерным ростом чиновника, "мобилизованного" Анатолием Гриценко становится понятным из цитат Ивана Апаршина: "Определяя потребность Вооруженных сил Украины в финансировании на 2010 год в объеме 19,8 млрд. грн., Минобороны оперирует заведомо завышенными суммами", – заявил замначальника Управления оборонно-мобилизационной работы Секретариата Кабмина Иван Апаршин, высказав уверенность, что сумма эта ничем не обоснована и намного превышает реальные потребности ВС Украины: "Они не могут освоить те суммы, которые сейчас находятся в объемах определенного финансирования Минобороны, какие еще 19,8 млрд. гривен?".

И в тоже время: "За три месяца 2010 года на топливо для Вооруженных сил не было выделено ни копейки. Как можно в таких условиях говорить, что у нас много средств?" – спрашивал в ответ замначальника Генштаба Владимир Артюх.