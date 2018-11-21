Тина Кароль оказалась родственницей известной актрисы [ Редактировать ]
Украинская певица Тина Кароль оказалась родственницей 43-летней артистки Ирмы Витовской. Певица рассказала, как это получилось в эфире одной из передач.
Дело в том, что родной брат артистки женат на сестре Ирмы Витовской. Однако, Кароль отметила, что видятся они с родственниками не часто, потому что у всех разные графики.
Кроме того, исполнительница рассказала, как сватала брата Станислава к сестре Ирмы Наталье:
Я помню, как мы их сватали. Мы приходили просить выйти замуж Наташу, сестру Ирмы за Стасика, моего брата. Мы пришли всей семьей просить, чтобы они согласились отдать свой цветочек.
Звезда рассказала, что с Ирмой они находятся в достаточно тесных отношениях. Также Кароль добавила, что она является фанаткой Витовской еще с того времени, как та играла в "Лесе и Роме".
"Я постоянно смотрела по телевидению этот сериал и когда я сегодня вижу эту настоящую Ирму порой за столом, то думаю: "О, я возле звезды", а она мне то же самое говорит", - призналась Тина.
Ранее мы писали о том, что Тина Кароль трогательно поздравила сына с днем рождения.
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