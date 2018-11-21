Растаможка "евроблях": Рада разблокировала подписание законов [ Редактировать ]
Депутаты Верховной рады Украины не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах.
Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".
Таким образом, нардепи разблокировали подписание этих проектов главой парламента Андреем Парубием, а затем и президентом Петром Порошенко.
Ранее мы писали о том, что владельцы "евроблях" продолжают массово блокировать трассы Украины.
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