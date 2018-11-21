Депутаты Верховной рады Украины не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах.

Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Таким образом, нардепи разблокировали подписание этих проектов главой парламента Андреем Парубием, а затем и президентом Петром Порошенко.

Ранее мы писали о том, что владельцы "евроблях" продолжают массово блокировать трассы Украины.