Мало кто знает, что пищеварение начинается не с желудка, а с ротовой полости, с тщательного пережевывания пищи крепкими и здоровыми зубами. К сожалению, насчет последнего везет не всем: наследственность, нездоровый образ жизни, стрессы и не полноценное питание, приводят к заболеваниям десен, ранней утрате зубов и другим проблемам во рту.

Вернуть здоровье, и восстановить нормальный зубной ряд помогает стоматология – наука о здоровье всей ротовой полости. На начало XXI века, это – наиболее динамично развивающаяся отрасль медицинской мысли.

Современная стоматология

Инновации входят во все отрасли стоматологии без исключения, обеспечивающие их технологические решения не могут иметь нулевую стоимость. Однако, у нас цены на стоматологические услуги, продолжают оставаться доступными. Актуальную информацию можно узнать на сайте стоматологии Люми-Дент в Киеве: мы предлагаем жителям и гостям столицы бесплатную консультацию стоматолога, решение нескольких проблем за один визит.

Мы собрали все, что вкладывается в термин "современная стоматология":

территориальная доступность – наши клиники находятся в восьми районах Киева;

удобный график – филиалы стоматологии в Киеве "Люми Дент" работают без выходных;

отсутствие очередей – сервис предварительной записи на прием функционирует круглосуточно;

инновационное оборудование –от ультрасовременного аппарата для дентальной томографии до полного цикла протезирования с применением технологии CAD/CAM;

профессиональное обслуживание – высококлассные специалисты всех отраслей стоматологии в каждой клинике.

Доступная стоматология рядом

Наши филиалы расположены в самых населенных районах Киева, недалеко от метро:

Оболонь;

Осокорки;

Позняки;

Березняки;

Дарница;

Левобережная;

Русановка;

Харьковский.

Удобно

Запланируйте вылечить зуб или больные десна на время после работы или в свой выходной – ближайшая стоматология нашей сети открыта ежедневно.

Без ожидания

Платная стоматология подразумевает отход от пережитка XX века – очередей под кабинетом врача. Записаться на прием не сложно: для этого предлагается специальный сервис на сайте, услуга "Перезвоните мне" и несколько номеров основных операторов Украины.

Современно и технологично

Аппаратное обеспечение сети клиник "Люми Дент" делает нас реальными лидерами среди практически всех стоматологий Киева.

К распоряжению наших клиентов лучшее диагностическое и терапевтическое оборудование, которое только применяется в стоматологии.

В каждой из наших клиник установлены современные дентальные томографы, возможность сделать и описать панорамный, послойный снимок прямо в процессе осмотра, не тратя время – стоит многого. Кстати, такие обследования мы периодически проводим абсолютно бесплатно, информация о таких акциях отображается на нашем сайте, в разделе "Цены".

Стоматологическими микроскопами также оборудован каждый филиал, аппаратура мобильна и применяется на том рабочем месте, где нужна в текущий момент. Благодаря многократному увеличению и стереоскопическому изображению, стоматологи обрабатывают корневые каналы с ювелирной точностью.

Цена лечения зубов

Остается сравнимой с теми клиниками, которые не могут предоставить даже приблизительно такой же уровень технического обеспечения.

Для лечения заболеваний десен и слизистой оболочки полости рта, применяем лазерные технологии: противовоспалительный и другие положительные эффекты когерентного света приходятся очень кстати.

Предлагаем клиентам полный цикл цифрового протокола изготовления зубных протезов и имплантов. Компьютерный сканер создает 3D модель протеза, и под контролем компьютера изготавливается протез.

Изготавливается в нашей же цифровой зуботехнической лаборатории стоматологии, рядом с филиалом. Без ложной скромности: так мы способны замерить, изготовить и установить протез или имплант за один день, за один визит.

Абсолютно безболезненно: либо с помощью системы компьютерной анестезии STA (даже в момент применения не вызывает никаких неприятных ощущений), либо с использованием медицинского сна – у нас есть лицензия на эту процедуру, проводится профессиональным анестезиологом.

Кадры решают все

Решающее значение всегда имеет человеческий фактор и с ним у нас все в порядке. Ежедневно на работу в наши клиники выходит 200 человек, среди них 48 специалистов с высшим медицинским образованием: врачи стоматологи-терапевты, хирурги, ортодонты, имплантологи, анестезиологи.

Стоматология рядом с Вами

Будьте уверены: профессиональная и современная находится возле Вас, просто найдите ее по вывеске "Люми Дент".