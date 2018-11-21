Проект госбюджета на 2019 год не должен приниматься в нынешнем виде. Об этом заявил народный депутат группы "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин. По его словам, власть искусственно занижает инфляцию, чтобы скрыть 100 млрд гривен.

"Нас не устраивает предложенный бюджет, так как в нем должны быть заложены совершенно другие параметры, – заявил Сергей Левочкин. – Искусственно уменьшается инфляция, и благодаря этому создаются резервы, которые власть тратит на себя".

"Макропоказатели должны быть выровнены. Благодаря этому в бюджете найдутся дополнительные минимум 100 млрд гривен. Эти деньги должны быть направлены в образование, науку, медицину и на поддержку реального сектора экономики", – добавил политик.

По словам народного депутата, в первую очередь в проекте госбюджета должна быть пересмотрена сумма на дотации по тарифам на жилищно-коммунальные услуги, которую необходимо значительно увеличить.

В дальнейшем же нынешняя тарифная политика власти должна быть полностью пересмотрена, убежден Сергей Левочкин.

"Тарифы, которые есть сейчас, – неприемлемы. Они должны быть уменьшены вдвое", – резюмировал политик.