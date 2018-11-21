21 ноября в хирургическом корпусе Львовской областной клинической больницы во Львове вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

Пожар начался в 11:27.

290 человек эвакуированы по состоянию на 13:00 из-за пожара в Львовской областной клинической больнице.

В тушении пожара уже принимают участие 81 человек и 17 единиц техники.

Тушение пожара продолжается.

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