Во Львове вспыхнула больница, эвакуировали почти 300 человек [ Редактировать ]
21 ноября в хирургическом корпусе Львовской областной клинической больницы во Львове вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
Пожар начался в 11:27.
290 человек эвакуированы по состоянию на 13:00 из-за пожара в Львовской областной клинической больнице.
В тушении пожара уже принимают участие 81 человек и 17 единиц техники.
Тушение пожара продолжается.
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