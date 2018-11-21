Музыкальный продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина доказали, что любви все возрасты покорны. Пара решила узаконить свои отношения и поженилась, пишет издание "Вести". Отметим, что это уже шестой по счету брак для продюсера.

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Примечательно, что продюсер и его возлюбленная во второй раз вступили в брак. До этого они были женаты с 1995 по 1998 год. Однако после развода они поддерживали дружеские отношения. Любовь между 71-летним Бари и 80-летней Лидией вновь вспыхнула несколько лет назад на одном из кинофестивалей. Все это время они жили в гражданском браке, и вот наконец-то Алибасов решил сделать возлюбленной предложение. Эту информацию также подтвердила помощница продюсера Светлана.

"Да, Бари Каримович и Лидия Федосеева-Шукшина зарегистрировали свои отношения. Произошло это сегодня в Кутузовском ЗАГСе столицы. На регистрации присутствовали лишь самые близкие пары", - заявила Светлана.

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