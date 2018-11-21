В среду, 21 ноября, на Жуковском кольце в Николаеве автомобиль Toyota Avensis выехал на клумбу и врезался в столб. Об этом пишут Novosti-n.

Toyota ехала по Богоявленскому проспекту со стороны Широкой Балки. На подъезде к Жуковскому кольцу девушка, управлявшая автомобилем, уснула за рулем, автомобиль выехал за пределы проезжей части на клумбу посреди кольца и врезался в столб.

Пострадавшую с места происшествия "скорая" увезла в Жовтневую ЦРБ. По предварительным данным у нее диагностированы переломы ребер и другие травмы.

Автомобиль получил столь значительные механические повреждения, что восстановление его вряд ли возможно.

Ранее сообщалось, что под Киевом авто "влетело" в лесовоз.