Во вторник, 21 ноября, розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, снова значительно снизились.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

Ранее мы писали о том, что цены на нефть рухнули из-за заявления Трампа.