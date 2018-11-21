Цены на бензин в Украине упали [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Во вторник, 21 ноября, розничные цены на бензин и дизельное топливо, по сравнению с предыдущим торговым днем, снова значительно снизились.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
Ранее мы писали о том, что цены на нефть рухнули из-за заявления Трампа.
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