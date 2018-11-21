Некоторые люди по природе своей любят все откладывать на потом. Можно сказать, что их девиз: "Зачем откладывать до завтра то, что можно отложить на неделю, на месяц или на год?" Какие именно знаки зодиака склонны к прокрастинации - пишет flytothesky.ru.

1. Телец

Поскольку Телец не хочет оперативно заканчивать любую работу, он предпочитает прибегать к прокрастинации, то есть к промедлению. Конечно, Тельцы все сделают… но не быстро, а когда-нибудь потом. Им некуда спешить. И если они чувствуют давление, то замедляются еще больше, практически до состояния лени, застоя и спячки. Телец - это тот знак, который никуда не бежит, он действует спокойно, размеренно и до ужаса замедленно.

2. Дева

Дева - это перфекционист и прокрастинатор в одном флаконе. Этот знак долго думает, просчитывает и планирует. Между мечтой и ее воплощением у Девы может пройти целая жизнь. Настоящая работа для нее - это масса действий и усилий… А результат может быть и попозже. Главное, чтобы этот результат был идеален. Когда дело доходит до выполнения сложного проекта, Дева будет трудиться над ним вечно, надеясь добиться совершенства. Она предпочитает плыть по течению жизни, ожидая каких-нибудь знаков свыше.

3. Весы

Вы можете подумать, что Весы - это воплощение гармонии и баланса. Но, увы, Весы всегда и неизбежно работают только по своему усмотрению. Они сами себе определяют график, временные рамки и конечные дедлайны. Если Весам не хочется шевелиться, то они сделают перерыв - и пусть весь мир их подождет. Им все равно, потому что они живут по принципу собственной мотивации и стимулов. Весы существуют в своем мире и двигаются вперед очень медленными темпами.

4. Стрелец

Стрелец поглощен своими великими задумками, но дальше планов и идей он не заходит. Вопрос реализации целей и устремлений для людей этого знака выглядит сложным и даже несколько напрягающим. Да, Стрельцу хочется выбиться на первые места, перестать плыть по течению. Но лень и зона комфорта сильнее его. На него сложно положиться, поскольку Стрелец обязательно подведет, так как ему хочется выспаться, отдохнуть или просто заняться какими-то приятными ему делами.

5. Водолей

Водолеи гениальны и продвинуты, но проблема в том, что они настолько полны неуверенности в себе, что пугаются, идут на поводу собственных страхов и заранее прогнозируют себе провал, фиаско и неудачу. При их феноменальных способностях они могут свернуть горы. Но Водолеи настолько безумно боятся гипотетического поражения, что замедляются, останавливаются и откладывают свои прорывные идеи на будущее… Пока не становится слишком поздно.

6. Рыбы

Рыбы просто хотят угодить окружающим. И это желание в них настолько велико, что они находят любое оправдание тому, чтобы пассивно плыть по течению и ничего не предпринимать. Рыбы даже счастливы, когда все откладывают и отказываются от какого-либо прогресса. Им проще и легче со всем соглашаться и стараться соответствовать ожиданиям общества, а не пытаться быть собой. Рыбам нужно признание и одобрение. А резкие движения и судьбоносные решения - это явно не для них.

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