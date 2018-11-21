Под Киевом пропала 17-летняя девочка [ Редактировать ]
В Киевской области полиция разыскивает 17-летнюю Халитову Ирину. В понедельник, 19 ноября, девушка вышла из дома, но так и не вернулась, сообщает "Информатор".
Около 15:00 она вышла из дома в направлении железнодорожной платформы "Елочка". На связь с родными пропавшая не выходит. Приметы девочки: на вид 17 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы темно-каштановые до плеч, глаза карие.
Фото: "Информатор"
Была одета в синюю куртку - пуховик с бежевыми вставками на рукавах и капюшоне, синие джинсы, зимние замшевые ботинки, белая шапка с фиолетовыми вставками и с балабоном, с собой была черная женская сумка. Если вы обладаете любой информацией о местонахождении Ирины, обращайтесь по номеру "102" или (097) 759-43-24.
Люди пропадают каждый день, а ведь это чьи-то дети, друзья, родные. На днях в Борисполе пропала 13-летняя девочка.
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