21 ноября 2018 в харьковском метро произошло ЧП. На станции "Университет" был сбой в работе эскалатора, из-за чего образовалась огромная "пробка" из более чем сотни человек. Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на очевидцев.

В пресс-службе подземки подтвердили информацию о происшествии и рассказали, что ее виновником стал неизвестный пассажир, который нажал кнопку экстренной остановки.

"Эскалатор освободили от находившихся там людей и снова запустили. Никто из ехавших на нем не пострадал. Решение проблемы заняло буквально пару минут", - добавили в Харьковском метрополитене.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали строительство новой ветки метро.