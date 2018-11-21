В харьковском метро образовалась "пробка" из пассажиров [ Редактировать ]
21 ноября 2018 в харьковском метро произошло ЧП. На станции "Университет" был сбой в работе эскалатора, из-за чего образовалась огромная "пробка" из более чем сотни человек. Об этом сообщает NewsRoom, ссылаясь на очевидцев.
В пресс-службе подземки подтвердили информацию о происшествии и рассказали, что ее виновником стал неизвестный пассажир, который нажал кнопку экстренной остановки.
"Эскалатор освободили от находившихся там людей и снова запустили. Никто из ехавших на нем не пострадал. Решение проблемы заняло буквально пару минут", - добавили в Харьковском метрополитене.
Ранее сообщалось, что в Киеве начали строительство новой ветки метро.
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