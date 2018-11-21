Совет адвокатов призвал парламент не принимать законопроект №9055 под влиянием манипуляций [ Редактировать ]
Совет адвокатов Украины (САУ) призвала депутатов Верховной Рады Украины не принимать законопроект №9055 "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" под влиянием манипуляций мнением адвокатуры, сообщают "Українські новини".
Об этом говорится в резолюции САУ от 21 ноября 2018 года, опубликованной на официальном веб-сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
САУ отмечает попытки цензурировать критику законопроекта, который несет риски потери возможностей защиты прав граждан.
"Как заслон справедливой критике законопроекта №9055 со стороны адвокатского сообщества всей Украине 19.11.2018 года в Верховную Раду Ассоциацией юристов Украины (АЮУ) было подано открытое обращение в поддержку законопроекта. Но надо учесть, что Ассоциация юристов Украины не представляет интересы именно адвокатского сообщества нашего государства, а является представительством работников прокуратуры, полиции, налогов, таможенников, судей, а также, в частности, определенной незначительной части адвокатов", - говорится в резолюции.
Исходя из такого состава этой организации, ее лоббистские усилия выглядят логичными, ведь законопроект содержит положения о предоставлении преференций в доступе к адвокатской профессии для прокуроров и судьи без прохождения 2-годичной стажировки.
"Законопроектом на откуп суда отдано привлечение адвокатов к ответственности за злоупотребление процессуальными правами, в угоду правоохранительным органам нивелирован принцип конфиденциальности в деятельности адвоката, а также упрощена процедура замены защитника по договору на адвоката из государственной системы бесплатной правовой помощи. Юристы-госслужащие, которые составляют еще одну значительную группу членов АЮУ, пытаются реализовать доступ к суду по принципам, предусмотренным нормами законодательства об адвокатской деятельности. Поэтому становится абсолютно понятным, почему Ассоциация юристов лоббирует этот законопроект. Он внедряет амбициозные планы большинства членов этой организации - работников правоохранительных органов и судов - усилить их профессиональные права за счет давления на адвокатов", - говорится в резолюции.
С момента внесения законопроекта в парламент САУ уже в третий раз обращает внимание народных депутатов на реальные перспективы потери адвокатурой своей независимости, которые прямо противоречат интересам миллионов украинских граждан.
по теме
Порошенко предложил свой вариант переименования Днепропетровской области
В Верховной Раде зарегистрирован неотложный президентский законопроект о переименовании Днепропетровской области
Владельцы "евроблях" прекращают протесты
Водителей автомобилей на еврономерах приостанавливают всеукраинскую акцию протеста
ОТГ дозволять обирати виконавця архітектурно-будівельного контролю
В Україні близько сотні громад самі виконують функції архітектурно-будівельного контролю, проте через брак фахівців - впоратися з цим вдається не всім
Владельцы "евроблях" перекрыли трассы в 12 областях (список)
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли трассы в разных областях Украины
Владельцы "евроблях" блокируют трассы по всей Украине
Владельцы автомобилей на европейской регистрации вышли на трассы, требуя отмены решений Рады, касающихся их авто