Пушистые модели: 7 собак до и после стрижки (фото) [ Редактировать ]
Грейс Чон - фотограф, который любит фотографировать животных.
Она посвящает проекты характерам четырехлапых, их настроения и сходства с владельцами, пишет Bored Panda.
В 2016 году Чон начала проект под назв Hairy.
Она фотографировала песиков к и после посещения салона груминга.
Предлагаем вам взглянуть на новые фото в проекте.
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