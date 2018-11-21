Грейс Чон - фотограф, который любит фотографировать животных.

Она посвящает проекты характерам четырехлапых, их настроения и сходства с владельцами, пишет Bored Panda.

В 2016 году Чон начала проект под назв Hairy.

Она фотографировала песиков к и после посещения салона груминга.

Предлагаем вам взглянуть на новые фото в проекте.

Также читайте, как выбрать зонт по знаку зодиака.