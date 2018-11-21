21 ноября руководство движения "Авто Евро Сила" объявило, что на 2 дня приостанавливает акцию протеста водителей автомобилей на еврономерах (так называемых "евробляхах").

Соответствующее заявление огласил возле здания Верховной Рады Украины один из руководителей движения Олег Ярошевич, сообщает "Украинская правда".

По его словам, нынешний формат больше не актуален:

"Сегодня официально акцию гражданского неповиновения по принятию закона 8487 под стенами Верховной Рады и по всей Украине мы приостанавливаем. Мы должны переформатироваться и принять новое решение и новый план действий", - сказал он.

"Хочу обратиться ко всем членам "Авто Евро Силы", которые сегодня принимали участие в евроакции, поблагодарить каждого. Стоять уже здесь смысла нет. Нет смысла стоять и в областях на дорогах и на границах", - добавил он.

Ярошевич отметил, что участники акции не имеют целью конфликтовать с полицией и заявил, что по состоянию на 21 ноября "ни одна трасса не перекрывалась, там ограничивалось движение".

Напомним, 20-21 ноября владельцы "евроблях" массово блокировали трассы Украины, протестуя против законов Рады, затрагивающих их интересы. Несмотря на это, народные депутаты не поддержали принятие проектов постановлений об отмене принятия законопроектов №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на еврономерах.