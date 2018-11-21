Мамин совет сделал из девушки миллионершу [ Редактировать ]
Жительница Северной Каролины (США) Шелби Трипп выиграла 4 миллиона долларов благодаря маме, которая подтолкнула ее к покупке лотерейного билета, пишет nguoi-viet.
Накануне девушке позвонила мать и сказала, что выиграла в Образовательной лотерее штата 500 долларов. По словам женщины, она чувствовала, что и ее дочери повезет. Поэтому женщина настоятельно советовала дочери также купить билет. Шелби послушала мать, но особо ни на что не рассчитывала.
В итоге, билет оказался счастливым и девушка в одну секунду стала миллионершей. Шелби сначала не поверила глазам и позвала мать убедиться в выигрыше. Юная американка пообещала отремонтировать матери дом и выплатить за него ипотеку.
Ранее мать-одиночка, воспитывавшая трех детей, выиграла 200 млн долларов.
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