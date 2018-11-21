Дочь Анджелины Джоли и Бреда Питта планирует сменить пол, сообщает "Сегодня" со ссылкой на ряд западных СМИ. В последние годы 12-летняя девочка все чаще появляется на публике в мужской одежде.

По сообщениям прессы, дочь голливудских звезд начала принимать специальные гормоны. Родители Шайло, которая еще несколько лет назад заявила, что теперь ее зовут Джон и никак иначе, не перечат природе своего ребенка. Ни Анджелина, ни Бред не заставляют дочь носить женскую одежду, или отращивать длинные волосы.

В одном из интервью сама Джоли рассказала о желании дочери стать парнем. Актриса заявила, что они с Бредом не собираются "указывать ей, как действовать".

Она любит спортивные костюмы, ей нравятся деловые костюмы с галстуками. Ей нравится одеваться как мальчик. Она хочет быть мальчиком. Поэтому нам пришлось сделать ей короткую стрижку. Она думает, что она одна из братьев. Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место.

Однако если одни звездные родители во всем поддерживают своих отпрысков, то некоторые вообще решают прекратить общение. Ранее знаменитый российский певец отказался от дочери-инвалида.