Порошенко предложил свой вариант переименования Днепропетровской области [ Редактировать ]
21 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский законопроект относительно переименования Днепропетровской области. Проект определен как неотложный, уже передан в тираж и направлен на рассмотрение соответствующему Комитету.
Законопроектом № 9310 "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины" предлагается изменить название Днепропетровской области на Днепровскую область.
В пояснительной записке говорится, что название Днепропетровской области содержит упоминание о Григорие Петровском - партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932-1933 годов.
В соответствии с законодательством, необходимость приведения названия географического объекта в соответствие с требованиями закона о декоммунизации является основанием для переименования географических объектов.
Также в записке отмечается, что законодательством предусмотрено, что названия административно-территориальных единиц, как правило, должны быть производными от наименования тех административных единиц, которые являются их админцентрами.
Постановлением Верховной Рады Украины от 19 мая 2016 года областной центр - город Днепропетровск Днепропетровской области - был переименован в город Днепр.
Поскольку название Днепропетровской области зафиксировано в статье 133 Конституции Украины, такое переименование требует внесения изменения в Основной Закон Украины.
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