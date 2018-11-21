21 ноября в Верховной Раде Украины зарегистрирован президентский законопроект относительно переименования Днепропетровской области. Проект определен как неотложный, уже передан в тираж и направлен на рассмотрение соответствующему Комитету.

Законопроектом № 9310 "О внесении изменения в статью 133 Конституции Украины" предлагается изменить название Днепропетровской области на Днепровскую область.

В пояснительной записке говорится, что название Днепропетровской области содержит упоминание о Григорие Петровском - партийного, большевистского и советского деятеля, руководителя революционного движения и председателя ЦИК УССР, одного из организаторов Голодомора 1932-1933 годов.

В соответствии с законодательством, необходимость приведения названия географического объекта в соответствие с требованиями закона о декоммунизации является основанием для переименования географических объектов.

Также в записке отмечается, что законодательством предусмотрено, что названия административно-территориальных единиц, как правило, должны быть производными от наименования тех административных единиц, которые являются их админцентрами.

Постановлением Верховной Рады Украины от 19 мая 2016 года областной центр - город Днепропетровск Днепропетровской области - был переименован в город Днепр.

Поскольку название Днепропетровской области зафиксировано в статье 133 Конституции Украины, такое переименование требует внесения изменения в Основной Закон Украины.