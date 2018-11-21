Падение гривны и закрытие предприятий: Юрий Бойко назвал основные последствия нынешнего режима [ Редактировать ]
Падение курса национальной валюты в три раза, закрытие целого ряда предприятий, потеря территории – это все последствия пятилетнего правления сегодняшнего режима.
Об этом основатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады в среду, 21 ноября.
Комментируя годовщину событий Евромайдана, он отметил, что политики, которые в его результате пришли к власти, просто обманули людей. "Эти политики, в том числе и депутаты от правящей коалиции, судя по их электронным декларациям, стали за это время гораздо богаче. А люди, которые их привели к власти, превратились в нищих. Сегодня каждый человек, если посмотрит, как он жил пять лет назад и как живет сегодня, может сделать однозначный вывод. Лишь 10% населения стали жить лучше, а 90% населения превратили в нищих", - сказал оппозиционный политик.
"Падение курса национальной валюты в три раза, закрытие целого ряда предприятий, потеря территории – это все последствия пятилетнего правления сегодняшнего режима. Поэтому его нужно сменить как можно быстрее. И главное – не повторить очередного переворота, потому что любой переворот – это отбрасывание страны назад. Только честные выборы, только эволюционное развитие – это даст стране шанс сохраниться и жить стабильно", - подчеркнул Юрий Бойко.
Народный депутат также раскритиковал правительственный проект Государственного бюджета на 2019 год, поскольку он продолжает строительство полицейского государства с бедным населением. "Я думаю, что они уже договорились, так как, судя по переговорам, которые шли в последнее время, они уже "склепали договорняк", сделали бюджет для себя, а не для народа. Это бюджет бедности, дальнейшего обнищания граждан и укрепления силовых структур. Это бюджет полицейского государства с бедным населением. Группа "Оппозиционная платформа – За жизнь" будет голосовать против такого бюджета", - подчеркнул парламентарий.
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