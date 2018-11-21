В среду, 21 ноября, в Москве умерла известная журналистка Зоя Ерошок. Об этом сообщила коллега Ксения Ларина из "Эха Москвы" на своей странице в Facebook. Обозреватель и сооснователь "Новой газеты" скончалась на 65 году жизни.

"Ужасная весть. Умерла Зоя Ерошок, блестящий журналист и человек. 1 декабря Зое исполнилось бы 65 лет. Глубокие соболезнования всем близким, друзьям, коллегам!", - написала Ларина.

Журналист вспомнила о прекрасном тексте, который Ерошок написала в память о Раисе Горбачевой, и считает, что "эти слова сегодня можно сказать и о самой Зое - чистом светлом человеке, всю жизнь за человека боровшемся".

"Раиса Максимовна была очень красива. И в ней была легкость. Та легкость, что высшая мера подлинности. Я помню, что когда общались, мы с ней много смеялись. В ней не было вражды. Ни к кому. И ожесточения не было. А была постоянная радостная готовность отмечать (находить) только хорошее, помнить только хорошее, говорить только о хорошем, держаться только за хорошее. Черное она тоже видела. Но верила в "бесконечное белое". То, которое дает лучу зрения идти, не встречая себе предела. Я не знаю, была ли она религиозным человеком. Но точно знаю: жила по Евангелию. Жила светом, в свете" - написала когда-то Зоя Ерошок в память о Горбачевой.

Ранее в Херсоне скончалась известная активистка Екатерина Гандзюк.