Валюта в обменниках подешевела [ Редактировать ]
21 ноября средние курсы покупки и продажи основных валют в обменных пунктах украинских банков снизились по сравнению с предыдущим днем.
Так, средний курс доллара в покупке упал на 0,63 копейки до 27,6757 гривны, а в продаже - упал на 0,57 копейки - до 28,0183 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".
Максимальный курс покупки доллара составил 27,8 гривны, минимальный курс продажи - 27,86 гривны за доллар.
Средний курс покупки евро упал на 9,47 копейки и составляет 31,4307 гривны, средний курс продажи упал на 10,80 копейки до 32,0287 гривны.
Продать евро дороже можно за 31,7 гривны, купить дешевле - за 31,8 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,4 копейки и составляет 3,785 гривны, в средний курс продажи упал на 0,5 копеек до 4,303 гривны за 10 рублей.
Максимальный курс покупки 10 рублей - 4,15 гривны, а минимальный курс продажи - 4,1 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют 21 ноября: "Ліга.Финансы".
Как сообщалось, НБУ, устанавливая официальный курс доллара на 21 ноября, не изменил его по сравнению с предыдущим днем.
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