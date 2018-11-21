Главный врач сборной Латвии по баскетболу Мартиныш Пулверис развенчал пять популярных мифов о здоровом питании. По его словам, многие устоявшиеся представления о том, каким же должно быть питание, - не более чем миф или ошибка, пишет "Новости Ю".

При этом он подчеркнул, что не нужно съедать за один прием пищи первое, второе и третье. Топ-5 самых популярных мифов о здоровом питании:

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Миф №1: пить много воды. По словам Пулвериса, люди в погоне за здоровым образом жизни часто впадают в крайности. Например, люди целыми днями едят одни овощи или пьют воду. Врач подчеркнул, что здоровое питание подразумевает прежде всего сбалансированный рацион с полным достатком питательных веществ .

Миф №2: завтрак очень важен. На самом деле это не так. Например, итальянцы традиционно много едят по вечерам, но это не самая толстая нация. Если в силу образа жизни питаться приходится вечером, - не страшно: главное при этом контролировать то, что попадает в тарелку . Врач подчеркнул, что можно есть два раза в день, но лучше в одно и то же время.

Миф №3: овощи полезнее мяса. Здоровое питание не отказывается от мяса, так как заменить его растительными продуктами сложно . Кроме того, есть научные исследования, которые подтверждают, что веганы получают со своим питанием гораздо больше токсинов, чем потребители животной пищи.

Миф №4: больше фруктов и ягод. Считается, что их регулярное употребление делает питание более здоровым. Но в сезон холодов на прилавках слишком много привозной продукции, которая обработана большим количеством химии. Для питания лучше выбирать продукты того региона, в котором проживает человек , - пусть даже это будут невзрачные корнеплоды.

Миф №5: смузи - это полезно. Смузи представляют собой перемолотую смесь растительных продуктов и орехов, пить их стало одним из трендов здорового питания. Врач скептически оценил такую привычку. По его словам, после измельчения блендером вещества из продуктов усваиваются моментально, и их переработка становится для организма настоящей перегрузкой . Это грозит появлением лишнего веса.

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