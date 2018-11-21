Здоровое питание: врач развенчал популярные мифы [ Редактировать ]
Главный врач сборной Латвии по баскетболу Мартиныш Пулверис развенчал пять популярных мифов о здоровом питании. По его словам, многие устоявшиеся представления о том, каким же должно быть питание, - не более чем миф или ошибка, пишет "Новости Ю".
При этом он подчеркнул, что не нужно съедать за один прием пищи первое, второе и третье. Топ-5 самых популярных мифов о здоровом питании:
Фото: Pixabay
- Миф №1: пить много воды. По словам Пулвериса, люди в погоне за здоровым образом жизни часто впадают в крайности. Например, люди целыми днями едят одни овощи или пьют воду. Врач подчеркнул, что здоровое питание подразумевает прежде всего сбалансированный рацион с полным достатком питательных веществ.
- Миф №2: завтрак очень важен. На самом деле это не так. Например, итальянцы традиционно много едят по вечерам, но это не самая толстая нация. Если в силу образа жизни питаться приходится вечером, - не страшно: главное при этом контролировать то, что попадает в тарелку. Врач подчеркнул, что можно есть два раза в день, но лучше в одно и то же время.
- Миф №3: овощи полезнее мяса. Здоровое питание не отказывается от мяса, так как заменить его растительными продуктами сложно. Кроме того, есть научные исследования, которые подтверждают, что веганы получают со своим питанием гораздо больше токсинов, чем потребители животной пищи.
- Миф №4: больше фруктов и ягод. Считается, что их регулярное употребление делает питание более здоровым. Но в сезон холодов на прилавках слишком много привозной продукции, которая обработана большим количеством химии. Для питания лучше выбирать продукты того региона, в котором проживает человек, - пусть даже это будут невзрачные корнеплоды.
- Миф №5: смузи - это полезно. Смузи представляют собой перемолотую смесь растительных продуктов и орехов, пить их стало одним из трендов здорового питания. Врач скептически оценил такую привычку. По его словам, после измельчения блендером вещества из продуктов усваиваются моментально, и их переработка становится для организма настоящей перегрузкой. Это грозит появлением лишнего веса.
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