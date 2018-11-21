В Киеве на Байковом кладбище планируют усилить охрану и ввести круглосуточное патрулирование из-за ограбления могил известных украинцев.

Вандалы обворовали памятники художнику Сергею Шишко, публицисту Николаю Михновскому, актеру Николаю Гринько, писательнице Лесе Украинке, сообщает 5.ua.

Воров интересуют медные, бронзовые и чугунные украшения могил. На кладбище орудуют целые банды, в состав которых входят наркозависимые и бывшие заключенные, которые сдают украденное в пункт приема металлолома, расположенный рядом с кладбищем.

"Последний, кого мы поймали, он здесь недалеко жил. Наркоман. Там табличку украл, там - букву. Он был осужден условно", - рассказал инженер кладбища Владимир Юхимчук.

В 2018 году по эпизодам краж на Байковом кладбище полиция открыла шесть уголовных производств. Одно из них по разграблению памятника Лесе Украинке направлено в суд.

Ранее под Киевом схватили депутата, который вымогал миллион гривен за землю на кладбище.