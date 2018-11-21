В Киеве разграбили могилы известных украинцев [ Редактировать ]
В Киеве на Байковом кладбище планируют усилить охрану и ввести круглосуточное патрулирование из-за ограбления могил известных украинцев.
Вандалы обворовали памятники художнику Сергею Шишко, публицисту Николаю Михновскому, актеру Николаю Гринько, писательнице Лесе Украинке, сообщает 5.ua.
Воров интересуют медные, бронзовые и чугунные украшения могил. На кладбище орудуют целые банды, в состав которых входят наркозависимые и бывшие заключенные, которые сдают украденное в пункт приема металлолома, расположенный рядом с кладбищем.
"Последний, кого мы поймали, он здесь недалеко жил. Наркоман. Там табличку украл, там - букву. Он был осужден условно", - рассказал инженер кладбища Владимир Юхимчук.
В 2018 году по эпизодам краж на Байковом кладбище полиция открыла шесть уголовных производств. Одно из них по разграблению памятника Лесе Украинке направлено в суд.
Ранее под Киевом схватили депутата, который вымогал миллион гривен за землю на кладбище.
по теме
Под Киевом застрелили магазинного вора
В сельском магазине под Киевом поймали "на горячем" вора и на месте застрелили
У Києві іноземці грабували пенсіонерів
До злочинної групи входили двоє чоловіків та двоє жінок, усі - громадяни Молдови
В киевском ресторане у бизнесмена украли 100 тысяч
В Киеве в ресторане на Большой Васильковской обворовали посетителя
Пограбування інкасаторів "Приватбанку": поліція затримала одного з нападників
Поліція затримала одного з нападників на інкасаторів, яке сталося вчора в Ірпені
Автомобиль "влетел" в переход, есть погибший (фото)
В воскресенье, 18 ноября, в Киеве произошло смертельное ДТП