На Донбасі знищили трьох бойовиків

На Сході за минулу добу поранені троє українських військових. За даними розвідки, трьох бойовиків знищено, ще шість - поранені. Російські окупанти понад два десятки разів обстріляли позиції ЗСУ. Із гранатометів атакували українські позиції поблизу Вільного, Травневого та Гнутового