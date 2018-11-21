Гройсман предложил депутатам Рады назначить двух министров [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Верховной Раде назначить исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову полноценным руководителем ведомства, а народного депутата Ирину Фриз - министром по делам ветеранов.
По итогам консультаций с коалицией премьер решил направить в Раду соответствующие представления, сообщает пресс-служба Кабинета министров 21 ноября.
Также глава правительства предложил рассмотреть поданное ранее Тарасом Кутовым заявление об увольнении с должности министра аграрной политики и продовольствия.
Напомним, в начале ноября в Верховной Раде требовали внести кандидатуру министра по делам ветеранов.
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