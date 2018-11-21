Жители Украины начали активно утеплятся на фоне грядущего похолодания в стране. В ближайшее дни температура начнет заметно снижаться, а синоптики прогнозируют до минус восьми градусов ночью и до минус трех днем. Однако для тех, кому пуховика и теплых рукавиц недостаточно, дизайнеры создали одежду с подогревом, пишет "Сегодня".

К примеру, вы можете приобрести жилетку с подогревом, которая заряжается от портативного аккумулятора. И хотя чудо-одежда содержит тонкие, похожие на волокна провода, контакта с водой они не боятся, поэтому жилет можно стирать в машинке.

Таким тепловолокном оснащают рукавицы, носки, куртки и даже простыни. Термопстель достаточно включить за несколько минут до сна. Приобрести такую одежду около тысячи гривен, жилетка обойдется в полторы, а вот за постель придется отдать две тысячи. Однако врачи предупредили, что перегрев тела не менее опасен, чем переохлаждение.

На днях украинцев шокировали аномальным прогнозом.