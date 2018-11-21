В Украину пришел новый модный тренд [ Редактировать ]
Жители Украины начали активно утеплятся на фоне грядущего похолодания в стране. В ближайшее дни температура начнет заметно снижаться, а синоптики прогнозируют до минус восьми градусов ночью и до минус трех днем. Однако для тех, кому пуховика и теплых рукавиц недостаточно, дизайнеры создали одежду с подогревом, пишет "Сегодня".
К примеру, вы можете приобрести жилетку с подогревом, которая заряжается от портативного аккумулятора. И хотя чудо-одежда содержит тонкие, похожие на волокна провода, контакта с водой они не боятся, поэтому жилет можно стирать в машинке.
Таким тепловолокном оснащают рукавицы, носки, куртки и даже простыни. Термопстель достаточно включить за несколько минут до сна. Приобрести такую одежду около тысячи гривен, жилетка обойдется в полторы, а вот за постель придется отдать две тысячи. Однако врачи предупредили, что перегрев тела не менее опасен, чем переохлаждение.
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