Бутылка водки уже стоит в среднем 89,6 гривны. Илл.: pixabay.com

Водка в Украине подорожала за месяц сразу на 8,2%. При этом пиво и вина добавили в цене не так значительно.

Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, сравнивающие цены за сентябрь и октябрь, передает УНН.

Так, в октябре в Украине бутылка водки объемом 0,5 литра стоила в среднем 89,6 гривны.

Подорожало и столовое вино (отечественное) - на 2,1%, до 61,8 грн за бутылку объемом 0,75 литра. Пиво подорожало в среднем до 14,9 гривны за бутылку объемом 0,5 литра ( плюс 0,6%).

Всего за октябрь средние потребительские цены в Украине выросли на 9,5%.

Ранее мы писали о том, что цены на алкоголь в Украине "ползут" вверх.