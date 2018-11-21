В Украине резко подорожала водка [ Редактировать ]
Водка в Украине подорожала за месяц сразу на 8,2%. При этом пиво и вина добавили в цене не так значительно.
Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, сравнивающие цены за сентябрь и октябрь, передает УНН.
Так, в октябре в Украине бутылка водки объемом 0,5 литра стоила в среднем 89,6 гривны.
Подорожало и столовое вино (отечественное) - на 2,1%, до 61,8 грн за бутылку объемом 0,75 литра. Пиво подорожало в среднем до 14,9 гривны за бутылку объемом 0,5 литра ( плюс 0,6%).
Всего за октябрь средние потребительские цены в Украине выросли на 9,5%.
Ранее мы писали о том, что цены на алкоголь в Украине "ползут" вверх.
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