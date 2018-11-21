Спорядити його на супутник планують вже за 4-5 років

Японія шукатиме воду на Місяці. Вчені розробляють апарат, що зможе доправити на Землю зразки місячного ґрунту. Спорядити його на супутник планують вже за 4-5 років.

Також науковці міркують над створенням Міжнародної місячної станції. Бажання долучитися до проекту вже висловили 5 космічних агенцій, які входять у програму МКС.