Японські науковці шукатимуть воду на Місяці [ Редактировать ]
Японія шукатиме воду на Місяці. Вчені розробляють апарат, що зможе доправити на Землю зразки місячного ґрунту. Спорядити його на супутник планують вже за 4-5 років.
Також науковці міркують над створенням Міжнародної місячної станції. Бажання долучитися до проекту вже висловили 5 космічних агенцій, які входять у програму МКС.
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