Рост экологического налога в 25 раз, как это предлагается законопроектом №9260 уже принятым в первом чтении приведет к снижению конкурентоспособности украинских предприятий из-за высокой нагрузки, которая ляжет на плечи предприятий. Об этом заявил, глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький, передает 112.ua.

По словам Беленького рост в 25 раз это только первый этап повышения налога, далее налог будет расти каждый год пока не составит увеличение в 75 раз.

"То есть рост в 75 раз. Это, на мой взгляд, не только необоснованно, это уже выглядит абсурдно. То есть, желание, понятно, любой ценой наполнить госбюджет? Просто это выльется в сотни миллионов гривен уже в 2019 году для промышленных предприятий. Если говорить о 2023, то речь идет уже о миллиардах гривен дополнительных платежей",- заявил глава федерации.

По словам Беленького, несмотря на то, что предприятия понесут большие денежные потери, как показывает практика, только 15% этого налога используется по прямому назначению.

"Как показывает практика, в лучшем случаи 15% от этого налога используется по прямому назначению. Вообще распределение на сегодня такое: 45% попадает в общий фонд государственного бюджета, 55% остается на местах. 30% в областные, и еще 25% непосредственно на места", - заявил эксперт.

В такой ситуации, по словам Беленького, украинские предприятия кроме оплаты эконалога инвестируют собственные средства на экологические инициативы.

"Если говорить о 2017 году, то все предприятия ГМК инвестировали около 3,5 миллиардов гривен в экологические мероприятия. В то же время они заплатили около миллиарда гривен экологического налога. Это касается не только СО2, это общая сума экологического налога. Поэтому если говорить о том, что предприятия нужно как-то стимулировать для того, чтобы они больше инвестировали, то можно вести речь о том, что должен быть создан, он в принципе есть, какой-то специальный фонд, в котором бы эти средства аккумулировались. И которые бы частично расходовались государством на ликвидацию последствий уже существующего загрязнения, а частично предприятия могли бы получить доступ к этим деньгам и тоже как-то вместе с государством за счет средств экологического налога реализовывать масштабные экологические проекты, которые сейчас они реализуют своими силами", - заявил Беленький.