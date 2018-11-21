Зоозахисники поспішають на порятунок лебедів. Із першими холодами волонтерів буквально засипають викликами небайдужі. Адже птахи не квапляться залишати водойми і часто примерзають до криги. Чому лебеді не відлітають до теплих країв і як люди своїми добрими намірами прирікають їх на загибель - розповість Магда Кривовяз.

Уже не вперше зоозахисники намагаються відловити цих двох красенів. Кажуть: вони опинилися в безвиході. Озеро, на якому пернаті провели літо, майже все вкрилося кригою. Однак птахи не відлітають. Адже їх принадили їжею місцеві жителі.

"Хлопці з сільської ради годують їх, то вони у сільську раду йдуть - їсти хочуть. Вони у нас ручні стали - що ж робити, як вони голодні? Вони до мене туди вийшли і прямо просять з карману. У мене нічого не було, лише цукерка, даю цукерку, а він її відкидає", - розповідає Надія Олексіївна, місцева жителька.

Зазвичай птахів пригощають хлібом. Утім, робити цього в жодному разі не можна, - кажуть волонтери.

"Вони у пастці, а ми самі ту пастку робимо - хочемо краще, а робимо гірше. Тому будь ласка, зараз не годуйте!"

"Категорически запрещено кормить диких птиц - как зимой, так и летом. Потому что они сами способны себе добывать еду", - закликає Марія Микитюк, власниця реабілітаційного центру для диких птахів.

"Це шкода для їх здоров'я і гастрономічний наркотик і тому вони залишаються тут. Якби їм потрібно було шукати їжу, а це зараз не проблема - вони б просто перелітали. А таким чином ми маємо їх тут сидячими. Вони просто примерзають", - пояснила Ірина Мурга, керівник служби захисту та лікування тварин в Ірпені.

Кілька днів тому саме так і сталося з двома лебедятами - вони просто примерзли до криги, і їх довелося рятувати. Існує й інша небезпека: оскільки птахи вже не бояться людей, вони можуть стати легкою здобиччю як для тварин, так і для мисливців.

"Ми забрали двох маленьких лебедят ще не змінивших опірення і зараз забираємо батьків, тому що вони дуже контактні, дуже ручні. Є відео, де вони фактично їдять з руки. Для диких птахів в наш час, коли люди намагаються вижити, або нажитися - це дуже легка здобич. Я розумію, що люди хочуть добре, бо ми спілкувалися і є контакт, є розуміння того, що не можна це робити", - говорить Ірина Мурга, керівник служби захисту та лікування тварин в Ірпені.

"Лебеди - морозостойкая птица, они способны выдерживать морозы. Когда озеро перестанет обеспечивать их пищевые потребности - они улетят на другое озеро. Лучшая помощь лебедям зимой - не вмешиваться и не мешать, а только если птица травмирована и осталась одна на озере - тогда, действительно, ей надо помочь", - наголосила Марія Микитюк, власниця реабілітаційного центру для диких птахів.

Цього разу відловити птахів не вийшло, однак зоозахисники обіцяють навідатися знову. Коли упіймають, то відправлять у єдиний в Україні притулок для лебедів у Межигір'ї. Тут пернаті пройдуть реабілітацію - своєрідну детоксикацію після годування хлібом, і навесні зможуть повернутися до дикої природи.