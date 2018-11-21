Роботи на українських дорогах завершені на 95% - Новак [ Редактировать ]
Роботи на українських дорогах завершені на 95 відсотків. Таке заявив очільник "Укравтодору" Славомір Новак на засіданні уряду, там сьогодні підбивали підсумки дорожньо-будівельного сезону.
Уряд планує, що за 5 років якісними трасами з'єднають всі обласні центри. Та пріоритетом дорожньої політики залишається безпека на автошляхах - на це з Держбюджету планують виділити понад 2 мільярди гривень.
"Будівельний сезон завершений 51 млрд плюс 4 млрд МФО. Майже 56 млрд буде загальний весь бюджет на будівництво доріг. І беззаперечно, що нам дуже важливо реалізувати стратегію, з якої я починав. Ми затвердили стратегію 18-22 рік. Там передбачено, що всі облцентри ми між собою з'єднаємо. І це є абсолютно реальним", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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