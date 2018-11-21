Масштабна пожежа в обласній лікарні Львова. Там загорівся дах. З будівлі евакуювали 481 людину - це працівники, пацієнти та відвідувачі. Постраждалих немає.

Зайнялося у відділенні судинної хірургії. Перекриття там дерев'яні, а обшивка - з очерету, яка легко спалахує і сильно димить. Тому за лічені хвилини полум'я охопило 200 квадратних метрів покрівлі. Через велике задимлення майже сотня вогнеборців змушена була працювати по черзі, щопівгодини змінюючи один одного. Згодом вогонь вдалося локалізувати. Поліція кваліфікувала справу як підпал.

"Ми були в операційній. Побачили дим зверху, ну і мусили закінчити операцію і все. Нас евакуювали", - говорить Галина, медсестра.

"Займаємся відповідно розборкою конструкцій проливанням для того, щоб не дати розповсюджуватись дальше вогню", - говорить Іван Дідух, заступник керівника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.