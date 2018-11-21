Кандидат від Росії програв вибори президента Інтерполу. Новим керівником організації став представник Південної Кореї - Кім Чон Ян.

Його конкурент - ветеран російського МВС і зовнішньої розвідки країни Олександр Прокопчук поступився у всіх трьох турах голосування. "Інтерпол у корейських руках" - так прокоментував цю новину український міністр закордонних справ Павло Клімкін. І подякував колегам, які працювали на сесії в Дубаї.

Новообраного голову вже привітав і очільник вітчизняного МВС. За даними українських правоохоронців, Прокопчук - кадровий співробітник російських спецслужб, якого росіяни намагалися просунути в президенти Інтерполу. Тож у разі його обрання, Україна могла б навіть призупинити членство в Організації.

Як зазначали в Сенаті США: Москва раз у раз зловживає Інтерполом для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, а це "підриває демократію та зміцнює авторитарний режим Путіна".