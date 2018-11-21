Земля "пожирает" океаны воды [ Редактировать ]
Ученые из вашингтонского университета ученые узнали, что причиной исчезновения огромного количества воды является сама Земля.
Геологи и океанологи выяснили, что из-за сдвига тектонических плит, в недра Земли уходят целые моря. Некоторые ученые считают это одной из самых глобальных проблем современности, сообщает Daily Mail.
Оказалось, что под землю уходит в три раза больше жидкости, чем считалось изначально. Каждый миллион лет через разломы в тектонических плитах просачиваются несколько миллиардов тонн воды. А за все время существования планеты к ядру просочились триллионы тонн воды.
Примечательно, что ученые до сих пор не знают, что происходит с водой, уходящей под тектонические плиты. Однако, если ознакомится с с археологическими данными и реконструкциями движения литосферных плит, видно, что в древние времена большая часть планеты была покрыта водой. Таким образом, возможно, поглощаемая вода попросту "выталкивает на поверхность" плиты.
До этого исследователи заявили, что жители планеты будут погибать от засух.
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