Рівно 5 років тому почалася революція, яка змінила нашу націю. 21 листопада люди вийшли на масову акцію протесту після зміни курсу на євроінтеграцію тодішньої влади. Цю дату тепер відзначають як День Гідності та Свободи. Від самого ранку на алеї героїв Небесної Сотні вшановують пам'ять загиблих активістів. Репортаж з Інститутської, найтрагічнішого місця Революції Гідності, - далі.

Сьогодні - п'ята річниця від початку Революції Гідності. Саме цього дня на головну площу столиці вийшли люди на знак протесту щодо рішення влади зупинити курс на євроінтеграцію. Мітинги тривали до кінця лютого. У протистоянні із силовиками загинули понад сто людей, пізніше їх назвали Небесною Сотнею.

Сьогодні полеглих пом'янули молебнем. Сотні людей несли до меморіалу квіти та лампадки. З усієї України приїхали родичі загиблих героїв. Пан Ігор Гурик втратив на Майдані 19-річного сина.

"Часто запитував мене, каже: "тато, я не розумію, чому люди вбивають один одного. Адже ми можемо в діалозі досягати певних мрій. Рідних втрачаємо ми всі, але є різна смерть. А це ж молодий хлопець, син. Я не можу сказати. Кожен день про це думаєш, кожен день згадуєш", - говорить Ігор Гурик, батько загиблого героя Небесної Сотні Романа Гурика.

Володимир Бондарчук був вчителем фізики у гімназії Старокостянтинова. На Майдані стояв із перших днів і загинув героєм - у нього поцілив снайпер біля Жовтневого палацу, коли чоловік виносив поранених.

"Вже далеко від місця, де відбувалися основні події - несучи пораненого, він отримав смертельне поранення. Насправді, час не лікує, просто вчишся з цим жити. І ми мусимо далі боротися і не зупинятися. Тому що якщо те, за що наші рідні віддали свої життя, не відбудеться - все було марно", - наголосив Сергій Бондарчук, син загиблого героя Небесної Сотні Володимира Бондарчука.

На молебень збираються традиційно двічі на рік - у річницю початку Революції і так званої зачистки Майдану.

"Ця офіра, яку люди принесли власним життям, насправді неоціненна. І ми з вдячністю за це мусимо молитися. І ми хочемо молитися. Не просто мусимо, ми хочемо молитися за цих людей", - говорить Антоніна Піпко, заступниця директора музею Революції Гідності.

5 років тому саме студенти першими підтримали акцію. Після жорстокого розгону молодих мітингувальників до протестів доєдналися люди з усієї України. І сьогодні студенти теж віддають шану загиблим героям.

Майже 150 юнаків та дівчат зі столичних університетів пройшли ходою від меморіалу до алеї Героїв Небесної Сотні.

"Студентська молодь була найактивніша, тому що вона переживає за своє майбутнє. Так, це є майбутнє нашої держави", - говорять Іван та Артем, студенти 2 курсу Київського кооперативного інституту бізнесу і права.

Заходи до Дня вшанування героїв тривають і досі. Крім концертів пам'яті, у столиці проводять виставки та мистецькі акції.